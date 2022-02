Venti milioni di euro per garantire ai diabetici sardi i dispositivi indispensabili per gestire quotidianamente una patologia che in Sardegna è più diffusa che in ogni altra regione italiana. L’emendamento alla finanziaria, in questi giorni in discussione nell’aula di via Roma, è stato approvato questa mattina con votazione bipartisan di tutte le forze politiche “Ben 24 mila sardi – ha ricordato Giorgio Oppi dell’Udc, primo firmatario dell’emendamento – portano avanti una terapia che necessita di questo tipo di strumenti, che hanno un costo rilevante. In questo modo sarà la regione a far fronte alle spese. Ringrazio dunque tutta l’aula – ha concluso Oppi – per l’alto senso di responsabilità dimostrato nella lotta al diabete, che vede purtroppo la Sardegna sempre nelle prime posizioni della triste classifica europea per numero di pazienti”.

L'articolo Venti milioni per i dispositivi ai diabetici sardi, ok dal consiglio regionale proviene da Casteddu On line.