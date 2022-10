“Consapevoli delle preziose risorse presenti nel nostro piccolo paese”, spiega la presidente Masia, “abbiamo arricchito l’evento coinvolgendo tutte le associazioni, produttori locali, hobbisti ed artigiani. È stata molto gradita anche la partecipazione di alcuni privati che hanno aperto le loro case dando modo ai visitatori di ammirare angoli rimasti così com’erano nel passato. Oltre tutto questo abbiamo omaggiato il nostro caro compaesano Salvatore Marras con una mostra pittorica, esponendo alcuni dei suoi quadri più rappresentativi. I visitatori hanno percorso le vie del paese raggiungendo tutti i punti di maggior interesse, accompagnati dai canti e balli della tradizione. Siamo molto soddisfatti i nostri sforzi son stati ben ripagati, c’è stata una buona partecipazione sia da parte del paese che dei visitatori. Stiamo già pensando alla prossima edizione per dare maggior risalto e visibilità ai tesori presenti nel nostro territorio. Auspichiamo possa essere un buon punto di partenza per crescere e valorizzare il nostro paese”.

Venti le cortes allestite per l’occasione, compresi il Museo del territorio, la chiesa di San Gavino, il pozzo di Cortesusu, su palazzu de sa Dama ed il Monte granatico. La presidente della Pro loco Valeria Masia si ritiene soddisfatta e annuncia che si sta già lavorando per l’edizione del prossimo anno.

Aidumajore in festa 2022

Fonte: Link Oristano

