Venezuela: Maduro usa Facebook di moglie dopo blocco del suo

Da parte sua il capo dello Stato venezuelano ha assicurato che questo tipo di misure non lo metteranno a tacere, per cui "il consueto Bilancio settimanale di lotta contro il Covid-19 sarà trasmesso attraverso la pagina Facebook 'ConCiliaFlores', e anche dai miei account di Instagram, YouTube e Twitter". (ANSA).

Alludendo all'elogio fatto da Maduro del farmaco Carvativir, che non ha ancora avuto sostegno della comunità scientifica, e che ha spinto Facebook a bloccare la pagina, il comunicato sostiene che "richiama prepotentemente l'attenzione che, in una sorta di tirannia dell'algoritmo, si colpiscano principalmente quei contenuti orientati al contrasto della pandemia e che sono di interesse scientifico, e per questo urgenti per la salute dell'umanità".

Riguardo alla decisione adottata dalla compagnia di Mark Zuckeberg di sospensione per 30 giorni dell'attività della pagina, e giustificata con una violazione della politica sulle 'fake news' per l'utilizzazione del servizio, il ministero della Comunicazione venezuelano l'ha definita una "violazione della libertà di espressione".

Fonte: La Nuova Sardegna

