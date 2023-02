Venezia-Cagliari 0-0, il Cagliari domina ma non segna: clamoroso errore di Prelec nel finale

Il Cagliari di Ranieri ha una difesa perfetta, ma con tante assenze l’attacco non punge: finisce 0-0, come in quella maledetta partita di nove anni fa che ci portò in questa serie B dove ogni gara è combattuta. Il Cagliari con un grande Luvumbo ha sfiorato la vittoria, con una grande punizione di Rog e un errore madornale di Prelec davanti alla porta vuota. Il pareggio però equivale a una mezza sconfitta, con Bari e Reggina che tornano a vincere come il Pisa e il Parma, in attesa del Genoa. Ranieri le ha tentate tutte: è partito con Mancosu e Luvumbo davanti, negli ultimi tre minuti (forse tardivamente) ha inserito anche Pavoletti ma non c’è stato niente da fare. E addirittura in contropiede il Venezia ha sfiorato la vittoria all’ultimo minuto di recupero.