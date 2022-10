Veneti nel mondo: i programmi dopo l’inaugurazione della sede di Arborea

Arborea Cerimonia in occasione della Sagra della Polenta, il 16 ottobre

Inaugurata ad Arborea la nuova sede dell’associazione Veneti nel Mondo: la cerimonia si è svolta in occasione della 39ª edizione della Sagra della Polenta. “Un bel traguardo per la Veneti nel Mondo” ha dichiarato il presidente nazionale dell’associazione Aldo Rozzi Marin “Con i nostri 18 circoli realizziamo progetti di carattere culturale, linguistico e formativo-imprenditoriale da quasi 25 anni”. Oltre al presidente Rozzi Marin, erano presenti per il Veneto l’assessore alla Cultura (con delega ai Veneti nel Mondo) Cristiano Corazzari e il presidente della Prima Commissione del Consiglio regionale Luciano Sandonà: li hanno accolti la sindaca di Arborea Manuela Pintus e il presidente della sezione di Arborea dei Trevisani nel Mondo, Bepi Costella, che da sindaco aveva promosso i gemellaggi con Mortegliano, Villorba, Zevio e Sermoneta.

Un momento della cerimonia di inaugurazione

La nuova sede lavorerà su programmi che ne faranno il nuovo fulcro della valorizzazione della cultura veneta in Sardegna, aspirando a divenire presto un punto di riferimento per il comune e per l’Isola. “È importante sottolineare come l’associazione abbia ristrutturato un locale comunale, riconsegnando alla comunità un angolo del paese più decoroso, in linea col recupero di altrettanti edifici pubblici restituiti alla collettività dall’amministrazione”, ha commentato la sindaca.

Festeggiamenti per il taglio del nastro

Come ricordato dallo scrittore Alberto Medda Costella, il circolo è nato nel 2016 in occasione della consegna del gonfalone veneto al paese. Si è distinto negli anni per i numerosi progetti proposti: dai corsi di lingua veneta e di recupero dei canti tradizionali, passando per la rinascita della festa di San Marco, fino ad arrivare alla pubblicazione del libro “Destinazione Arborea. Storie de migrasion, fameje e fadighe dei veneti de Sardegna” e al riconoscimento di Arborea come primo comune onorario della Regione Veneto fuori dalla regione stessa.

Nella foto lo stemma dell'associazione Veneti nel Mondo, con il motto 'Le radici profonde non gelano'

Giovedì 20 ottobre 2022

Fonte: Link Oristano