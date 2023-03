Venerio Pilloni sparito da Sanluri, mistero fitto: i biglietti d'addio e la pista amorosa

Un mese di misteri, ansie e timori per la sorte di Venerio Pilloni, il pastore 59enne sparito da Sanluri. La sua auto, una minicar, è sparita nuovamente da un capannone di proprietà dell’azienda nella quale lavora. La scoperta è stata fatta oggi, ed è solo l’ultima novità di un mistero davvero fitto. Nell’ultima puntata di Chi L’Ha Visto?, su Rai 3, hanno parlato alcuni parenti di Pilloni, su tutti la nipote Evelyn, che ha ricostruito tutti gli ultimi spostamenti certificati dello zio e i tanti, successivi, misteri. Le novità? Un biglietto, trovato pochi giorni dopo la sparizione di Venerio, dentro la sua automobile, nelle campagne sanluresi: “Io sono stanco, faccio un viaggio”, poi una parola incomprensibile, “Portorrepibo”, e “Adio”, con una sola d. L’ha scritto davvero Venerio Pilloni o qualcun altro? E c’è un’altra novità, scoperta da Casteddu Online: un secondo biglietto, “Sono stanco, vado via”, ritrovato vicino allo spiazzo interno del capannone dal quale è sparita la macchina. A dirlo, contattato dalla nostra redazione, è un altro nipote del pastore cinquantanovenne, Raffaele.

Nel servizio di Rai 3 quello che viene presentato come un amico e collega, Roberto, parla di una possibile donna: “Nell’ultimo periodo era preoccupato per una scelta che doveva fare, di andarsene con una donna che non conosci. L’ha fatto sempre capire che aveva una conoscenza femminile, è un uomo libero con tanti nipoti e un fratello, magari l’avrebbero dissuaso”. Insomma, Venerio avrebbe rotto i rapporti con tutti, andando via senza dare spiegazioni, per una donna. Ma i suoi familiari, dopo un mese, sono molto preoccupati per la sua sorte: “A tutte le persone che hanno visto o sanno qualcosa, chiedo di farci sapere. Siamo dispiaciuti e non sappiamo cosa pensare. Zio”, dice Evelyn, “ti prego di farti sentire, scrivici o chiamaci, facci sapere se almeno stai bene”.