Venerio Pilloni, la scomparsa è un giallo: "Ha passato la notte in un hotel a Cagliari"

È un giallo la scomparsa di Venerio Pilloni, il pastore cinquantottenne di Sanluri del quale si sono perse le tracce sabato pomeriggio. C’è una novità, stando a quanto spiegano i familiari: “Ha alloggiato in un hotel di Cagliari che si trova a poca distanza da piazza Matteotti, al receptionist ha detto di essere in partenza per la Germania”. Queste le uniche informazioni date dall’albergo ad uno dei nipoti dello scomparso, che si trova proprio in Germania: “Ma mio zio non ha nessun motivo di venire sin qui”. In Sardegna, tra Sanluri, Collinas e Teulada, gli altri parenti continuano le ricerche e sperano di ricevere presto buone notizie. È stato il fratello di Venerio Pilloni, Federico, a denunciare la scomparsa ai carabinieri: “L’ho visto l’ultima volta sabato pomeriggio, era tranquillo come sempre”. La sorella, Annarella, l’ha sentito l’ultima volta, via cellulare, qualche giorno fa: “Non ho notato nulla di strano, anche se in paese qualcuno dice che nell’ultimo periodo era inquieto”.

E c’è un altro particolare, riferito sempre dal nipote che si trova in Germania, in stretto contatto col resto della famiglia: “Nella sua abitazione di Sanluri sono state trovate le chiavi, sopra un tavolo, e la porta non era chiusa. Mio zio viveva quasi sempre in un’altra casetta che si trova all’interno dell’azienda nella quale lavora come pastore”.