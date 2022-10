La pace fatta fra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi accelera le procedure per la formazione del nuovo governo. Trovato l’accordo sul numero dei ministeri, assodato che la “dama nera” come è stata ribattezzata Licia Ronzulli non farà parte del governo, ma il tormentone è ricominciato con la proposta a capogruppo in Senato, il presidente della Repubblica Mattarella è pronto a dare il via alle consultazioni giovedì. Forse già venerdì Giorgia Meloni riceverà l’incarico e fra sabato e lunedì giurerà, prima donna premier nella storia della repubblica italiana.

Intanto, il Terzo Polo è in rivolta per il mancato coinvolgimento nella scelta dei vicepresidenti di Camera e Senato, tanto che Renzi non andrà al Quirinale per le consultazioni.

Il clima dunque sembra essersi rasserenato, mentre il totoministri continua e sui vicepremier non sembrano esserci dubbi, i nomi ormai da giorni accreditati sono quelli di Tajani e Salvini.

L'articolo Venerdì l’incarico per il governo a Giorgia Meloni, il giuramento fra sabato e lunedì proviene da Casteddu On line.