“L’appuntamento di venerdì è un nuovo tassello letterario in chiave archeologica che arricchisce questa prima edizione del Festival L’Isola dei Giganti”, spiega il presidente della Fondazione Mont’e Prama, Anthony Muroni. “Attraverso queste occasioni puntiamo a valorizzare il territorio del Sinis in maniera accattivante, con l’intrattenimento ironico e tagliente che si aggiunge a un approfondimento storico di civiltà solo apparentemente lontane tra loro”.

“È inutile a dire!” è uno spettacolo scritto da Cullin, capace di muoversi tra ironia e profondità, chiosando su alcuni tra i principali temi che caratterizzano il nostro tempo: fragilità umana, crisi dei valori, liquidità delle relazioni. In scena Cullin interpreta tre dei suoi personaggi più caratteristici (signor Tonino, Salvatore Pilloni e Angioletto Biddi ‘e Proccu), scelti per far riflettere con un sorriso davanti alle scelte esistenziali del nostro tempo.

Sempre nel teatro di Tharros, alle 21,30, l’attore e regista Jacopo Cullin proporrà lo spettacolo “È inutile a dire!”. Realizzato in collaborazione con il Festival “Dromos”, l’evento è a pagamento (posto unico 28 euro più prevendita; per prenotazioni www.boxofficesardegna.it).

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail