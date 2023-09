Venerdì a Santa Giusta un’ora di spettacolo con i ballerini del minifolk “Mindizzu”

Santa Giusta In occasione dei festeggiamenti per Santa Severa, in piazza Othoca Nuova esibizione per i giovani ballerini del gruppo minifolk “Mindizzu” di Santa Giusta. Venerdì prossimo, 22 settembre, è in programma un’ora di spettacolo dalle 20.30, in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Severa. I ballerini, accompagnati all’organetto da Filippo Cominu, si esibiranno in piazza Othoca. Già esperti sul palco, i giovani ballerini preparati da Giuliana Piras hanno già incantato il pubblico durante i festeggiamenti per la patrona del paese. E a maggio hanno accolto danzando i croceristi arrivati al porto di Oristano-Santa Giusta sulla Costa Diadema. Martedì, 19 settembre 2023

Una esibizione dei giovani ballerini di Santa Giusta

Fonte: Link Oristano