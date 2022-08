Chiuderà la tre giorni una serata musicale con Emanuele Marras. Si tratta di un evento di riflessione sul mondo della tessitura samughese e non solo, che attraverso un percorso storico, sociale, culturale e antropologico, vuole porta a tracciare un quadro della situazione attuale, capire il presente attraverso il passato e porre le basi per il futuro.

Domenica 7 agosto alle 21.30 in Casa Serra verrà presentato il libro “Simbolica Tessile” di don Gianfranco Cascioni e Carlo Sanna, anch’esso espressione della ricchezza culturale tessile del paese, implementata attraverso nuovi modelli e mediante un’interpretazione degli stessi in chiave religiosa.

In occasione della 55ª edizione di Tessingiu , il Comune di Samugheo organizza il Festival di Tessingiu, che si terrà nella cittadina del Mandrolisai nelle giornate del 5, 6 e 7 agosto. Evento centrale del festival sarà il convegno di sabato 6 agosto alle ore 9.30 presso il Murats, trasmesso anche online, in cui vari relatori tracceranno un quadro della tessitura in Sardegna e a Samugheo.

Fonte: Link Oristano

