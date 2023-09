Vendono sigarette a minorenni, tra i clienti c'è anche un 12enne: due tabaccai multati in Sardegna

Pacchetti di sigarette normali, le classiche “bionde”, ma anche le E-cig, quelle elettroniche, aromatizzate ma pur sempre piene di nicotina, vendute a minorenni, in un caso addirittura a un dodicenne. È quanto hanno scoperto i Baschi Verdi delle fiamme gialle di Sassari, che hanno multato due tabaccherie cittadine. I finanzieri hanno riscontrato che i venditori non hanno mai fatto delle verifiche sull’identità dei giovani clienti, risultati essere tutti minorenni. Sono state quindi contestate violazioni amministrative per oltre tremila euro e sono scattate anche le denunce alla Procura. Oltre alle sanzioni, è stato avviato l’iter per la sospensione sino a 15 giorni della licenza di vendita, con la segnalazione al competente ufficio territoriale della agenzia delle dogane e dei Mmonopoli. “L’attuale assetto normativo di riferimento prevede una sostanziale equiparazione tra tabacco da fumo, sigarette, sigarette elettroniche e tutti i relativi prodotti correlati di più recente ideazione, quanto a trattamento fiscale, autorizzazione alla vendita e tutela della salute dei non fumatori”, spiegano dal comando della guardia di finanza.

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e repressione della Guardia di Finanza prioritariamente volta a tutelare i consumatori e, in particolare, le fasce deboli, intercettando e contrastando condotte illecite nel mercato interno dei prodotti del tabacco e di quelli correlati.