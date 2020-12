Vendevano legna o formaggio, ma in realtà derubavano gli anziani

Arrestati dalla polizia tre uomini accusati di altrettanti furti commessi a Oristano. Incastrati dalle telecamere

Sono accusati di aver eseguito tre furti ai danni di due anziani di Oristano, tre uomini di Buddusò, in provincia di Sassari, arrestati dalla Squadra mobile della polizia di Oristano. Ad incastrarli sono state le immagini di una telecamera del sistema di video sorveglianza fatto installare dal primo anziano vittima dei tre. A lui, non vedente, residente nel centro cittadino, il 4 aprile dello scorso anno sono stati rubati circa 25.000 euro. A settembre scorso il secondo tentativo di furto ai suoi danni, ma stavolta la telecamera, montata nel frattempo all’ingresso di casa, filma il blitz e soprattutto il pensionato, diventato più prudente, aveva depositato i risparmi residui in banca.

La banda dei tre, comunque, non si da per vinta e si muove ancora a Oristano. La tecnica è sempre la stessa. Col pretesto di vendere formaggio o legna, l’ingresso nelle abitazioni di persone anziane dove uno dei tre distrae il proprietario e gli altri due commettono il furto. Succede così anche con un altro anziano al quale i tre riescono a rubare addirittura 32.000 euro in contanti, nascosti in un mobile di cucina.