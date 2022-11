Selargius

Denunciato anche il presunto complice che faceva il palo

Stavolta hanno usato un binocolo per incastrare lo spacciatore di droga. I carabinieri hanno visto in modo molto nitido la cessione di una dose di cocaina da parte del pusher nei confronti di un uomo e sono entrati in azione. Il blitz è scattato ieri sera a Selargius, in via Lussu, una zona già nota alle forze dell’ordine per essere crocevia dello spaccio e pertanto tenuta sotto controllo.

I militari hanno subito fermato lo spacciatore, un uomo di 62 anni, con precedenti penali. E’ stato dichiarato in arresto in flagranza di reato.

Identificato anche l’acquirente della cocaina, un uomo di 45 anni, anch’egli noto alle forze dell’ordine, successivamente segnalato alla Prefettura di Cagliari.

I carabinieri si sono spostati, quindi, nell’abitazione dello spacciatore e qui sono state recuperate 44 dosi di cocaina per un peso complessivo di 6,5 gr, e una somma di 205 euro, in banconote di piccolo taglio, secondo i militari verosimile provento dell’attività di spaccio.

L’accusa nei confronti dell’uomo è di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Denunciato dai carabinieri anche un altro uomo di 53 anni, anche lui di Selargius. Secondo i carabinieri faceva il palo.

Sabato, 26 novembre 2022