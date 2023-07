Vendeva la droga agli altri ospiti della comunità terapeutica: pusher in manette a Ortacesus

Ieri ad Ortacesus i Carabinieri della Stazione di Senorbì, in collaborazione con i colleghi del Radiomobile della Compagnia di Dolianova, hanno arrestato, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un 44enne residente presso la comunità terapeutica “Dianova” di località Gutturu Turri. L’uomo era ospite della struttura, in esecuzione di un decreto di revoca della misura alternativa dell’affidamento terapeutico al servizio sociale, emesso dall’ufficio di sorveglianza del Tribunale di Cagliari.

Il provvedimento è scaturito a seguito della segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari da parte dei Carabinieri di Senorbì che l’uomo in più circostanze aveva introdotto sostanza stupefacente nella comunità, cedendola ad altri due ospiti della struttura, risultati positivi al drug test il 26 giugno scorso. Una volta notificato il provvedimento è verbalizzato quanto dovuto, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Uta e deferito ulteriormente all’autorità giudiziaria in relazione ad ulteriori accertati casi di cessione di stupefacenti all’interno della comunità.