Aveva trasformato la propria casa in una piazza di spaccio, ma il via vai di clienti ha insospettito la polizia.

E dopo una perquisizione un giovane di Capoterra è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio: ha 26 anni ed era stato arrestato appena un anno fa per lo stesso reato.

Gli agenti del Gruppo falchi della Squadra mobile hanno trovato circa 80 grammi di hashish, custoditi in un mobile della cucina.

La droga è stata sequestrata insieme a un bilancino di precisione, una macchina per creare il sottovuoto e 40 euro in contanti.

Dopo l’arresto il giovane è stato riportato a casa. All’udienza di convalida per direttissima il giudice ha convalidato il provvedimento e disposto l’obbligo di firma presso la polizia giudiziaria.

Venerdì, 2 febbraio 2024

