Vendemmia 2023: meno uva ma di ottima qualità nell'Isola

Vendemmia 2023: meno uva ma sana e di alta qualità. In Sardegna il calo della produzione si attesta quest'anno attorno al 20 per cento. I viticoltori tirano un sospiro di sollievo: "Un decremento contenuto grazie a un andamento climatico meno pesante che in...

Fonte: Ansa Sardegna