Due persone che avevano detto di essere interessate ad acquistare il pezzo di ricambio avevano convinto il venditore a recarsi a uno sportello Atm di Poste Italiane per ricevere il pagamento. In realtà le operazione eseguite sulla tastiera erano dei bonifici a favore dei due romani, su tre diverse carte Poste Pay, per un importo complessivo di 2.250 euro.

L’attività di indagine era partita in seguito alla querela presentata da una guardia giurata di Arbus, 31 anni, che aveva messo in vendita un paraurti sul sito subito.it.

Per questa ennesima truffa, i carabinieri di Arbus hanno denunciato due persone di 49 e 40 anni, entrambe residenti, già note alle forze dell’ordine per altre vicende giudiziarie.

Fonte: Link Oristano

