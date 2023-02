Vende un giubbotto ma si fa portar via dal conto quasi 5.000 euro: tre denunce

Senorbì

Ennesima truffa al Postamat: ricariche anziché un bonifico in entrata

Ancora una truffa on-line legata a vendite che invece che far guadagnare il venditore ingrassano i conti dei presunti acquirenti. Questa volta la vittima del raggiro è una donna di Senorbì, di 35 anni, che aveva pubblicato sul web un annuncio economico per la vendita di un giubbotto per un valore di 50 euro e si è vista sottrarre dal contro ben 4.720 euro.

In seguito alla sua denuncia, i carabinieri della locale stazione hanno identificato e denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari tre persone, già note per precedenti vicende giudiziarie e accusati ora di truffa aggravata in concorso. Sono un pensionato di 61 anni residente a Modena, un disoccupato di 33 anni residente a Verona e di un sessantenne, anch’egli disoccupato, residente a Pavia.

I militari li hanno rintracciati seguendo i movimenti del denaro, arrivato su tre carte Postepay delle quali risultavano essere i materiali detentori.

La venditrice era stata contattata da una donna dall’accento francese, non ancora identificata, che dopo aver affermato di voler acquistare il giubbotto, le ha proposto di recarsi presso uno sportello ATM delle Poste per poterle accreditare la somma richiesta.

Al telefono, la truffatrice ha guidato la venditrice in una serie di operazioni sulla tastiera che in realtà erano delle ricariche. Alla fine, stampato un estratto conto, la vittima non ha trovato traccia del bonifico da 50 euro ma ha scoperto di aver perso quasi cento volte tanto.

Venerdì, 24 febbraio 2024