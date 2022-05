VILLAMASSARGIA. Vende sul web 22 capi bovini e li spedisce a sue spese in Liguria con un apposito carro bestiame dopo aver ricevuto un acconto con assegno risultato poi senza copertura. I bovini erano stati regolarmente presi in consegna al loro arrivo dagli acquirenti, che però poi sono svaniti nel nulla. Li hanno rintracciati e denunciati in stato di libertà per truffa aggravata dai carabinieri di Villamassargia a conclusione degli accertamenti effettuati a seguito della denuncia presentata da una imprenditrice agricola di 55 anni del posto.

I denunciati sono tre persone residenti in provincia di La Spezia, di età compresa tra i 23 e i 55 anni. Questi in concorso tra loro mediante artifici e raggiri si erano fatti consegnare dalla denunciante 22 capi di bestiame bovino per un valore complessivo di 37mila euro, senza ottemperare poi al pagamento della somma pattuita. Gli autori della truffa si erano resi irreperibili alle chiamate delle vittime.(l.on)