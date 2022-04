CAGLIARI. Assieme al pesce, nella sua rivendita del mercato di San Benedetto vendeva con orate e spigole anche hascisc e marijuana. Un pescivendolo cagliaritano di 41 anni è stato “pizzicato” e arrestato in flagranza dagli agenti del Gruppo Falchi della squadra mobile. Da qualche giorno i poliziotti avevano messo sotto osservazione il box del mercato di San Benedetto dove si era appreso si spacciasse droga. Il blitz è scattato ieri 28 aprile, proprio mentre il titolare della pescheria stava cedendo alcune dosi di hascisc ad un cliente. La droga era nascosta all'interno di un sacchetto con il pesce appena acquistato. Durante la perquisizione della pescheria sono stati rinvenuti due pezzi di hascisc di ottima qualità per un peso totale di 70 grammi, 41 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, vari ritagli e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Sono stati sequestrati anche 3.500 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio. Il pescivendolo è stato tratto in arresto e accompagnato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata odierna. (l.on)