Diceva di voler acquistare da lui cinque buoni carburante, ma con l’inganno ha spinto il venditore – un operaio di Teulada, 34 anni – ad accreditarle 410 euro con un bonifico fatto al bancomat. Per questa ragione, ieri, un’operaia di 46 anni residente a Garbagnate Milanese è stata deferita in stato di libertà per truffa aggravata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

Il giovane di Teulada aveva messo in vendita in buoni carburante sulla piattaforma subito.it. Contattato al telefono da una donna interessata all’affare, il giovane era stato convinto a recarsi presso uno sportello bancomat allo scopo di incassare la somma pattuita per la vendita online.

Eseguendo paso dopo passo sulla tastiera le operazioni dettate dalla donna, l’operaio sarebbe però cascato in un tranello: anziché incassare i 410 euro li avrebbe inviati alla truffatrice, dal proprio conto.

Resosi conto dell’inghippo, il giovane si era rivolto ai carabinieri per denunciare l’accaduto. I militari sono riusciti a rintracciare la donna (residente in Lombardia) seguendo il flusso del denaro e grazie alla scheda telefonica utilizzata per la conversazione trappola.

Truffe di questo tipo non sono certo una novità. Nei giorni scorsi il portale “Bufale un tanto al chilo” ha realizzato una pratica guida informativa che aiuta gli utenti della rete a riconoscere questo particolare raggiro tramite bancomat.

