'Veleni' Porto Torres: assolti i 4 ex dirigenti Syndial - Sardegna

Il tribunale di Sassari ha assolto Gianluca D'Aquila, Luigi Volpe, Francesco Misuraca e Giovanni Milani, i quattro ex dirigenti della Syndial a processo con l'accusa di disastro ambientale per l'inquinamento causato dalla discarica abusiva realizzata decenni fa nella zona industriale di Porto Torres.

Il collegio dei giudici, presieduto da Mauro Pusceddu, a latere Giulia Tronci e Paolo Bulla, respingendo la richiesta della pm Enrica Angioni, ha ritenuto i quattro imputati non responsabili di mancata manutenzione, sorveglianza e controlli nella discarica, che con i suoi veleni ha contaminato i terreni e le falde acquifere, inquinando così l'intera zona con sostanze in parte cancerogene e altamente tossiche quali benzene, toluene, idrocarburi vari, arsenico, solfati. Tutte sostanze presenti in percentuali centinaia e migliaia di volte oltre i limiti consentiti dalle norme.

La pm aveva chiesto per tutti e quattro gli imputati una condanna a due anni e otto mesi.

Fonte: Ansa Sardegna