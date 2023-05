Vela: team Marina militare vince campionato italiano J24 - Sardegna

(ANSA) - OLBIA, 29 MAG - L'equipaggio della Marina militare si è aggiudicato il campionato italiano J24 di vela a Cala dei Sardi.

Dopo dieci prove combattute e spettacolari, disputate in quattro giorni di regata nel Golfo di Cugnana, e un nutrito programma di eventi collaterali, si è concluso con successo il campionato italiano J24, organizzato dallo Yacht Club Cala dei Sardi con la collaborazione dell'Associazione Italiana Classe J24.

Con una giornata d'anticipo, la vittoria è andata ancora una volta al J24 del Centro Velico di Napoli della Marina Militare ITA 416 La Superba timonato da Ignazio Bonanno in equipaggio con Alfredo Branciforte, Francesco Picaro, Simone Scontrino e Vincenzo Vano: i campioni uscenti, infatti, grazie a quattro vittorie di giornata e a parziali regolari hanno conquistato per il sesto anno consecutivo il Trofeo Challenger J24 e il nono titolo tricolore nella Classe J24 che vanno ad aggiungersi ai due titoli europei J24.

Completano il podio ITA 460 Bottadritta del maddalenino Mariolino Di Fraia, in equipaggio con in equipaggio con suo figlio Camillo, Ezio Diana, Davide Schintu e Andrea Tirotto ed il J24 portacolori del Circolo organizzatore, ITA 420 Giulietta armato da NSS Yachting, skipper Eugenio Basciu e timonato da Antonello Ciabatti.

Podio sfiorato, invece, per ITA 212 Jamaica armato e timonato dal presidente della Classe Italiana Pietro Diamanti in equipaggio con Fabrizio Ginesi, Paolo Governato, Antonio Lupo e Matteo Tronfi, penalizzato da un bfd nella quarta prova ma vincitore di quella conclusiva.

Quinta posizione, infine, per un altro protagonista della Flotta J24 sarda, ITA 405 Vigne Surrau del Club Nautico Arzachena e timonato da Aurelio Bini con Evero Niccolini, Roberta Piras, Mauro Pisanu, Pietro Alvisa e Michela Piu.

(ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna