Vela: Nastro Rosa tour approda a La Maddalena - Sardegna

Il Nastro Rosa tour di vela approda in Sardegna. Dopo la partenza da Genova i dieci Beneteau Figaro 3 impegnati nella regata organizzata dalla Marina militare sono arrivati alla Maddalena. Quest'anno la corsa effettuerà il periplo completo della penisola, toccando tre nuove regioni, Sardegna, Calabria e Marche. Il gran finale andrà in scena ancora nell'arsenale di Venezia. Alla fine del tour, sarà decretata come vincitrice la squadra che, nel complesso, avrà ottenuto i migliori piazzamenti nelle tre discipline.

Enit sta accompagnando lo svolgimento di questa edizione. "Un'occasione importante di promozione del turismo nautico verso l' Italia - dichiara l'ad Roberta Garibaldi - che avrà riverberi su una molteplicità di canali di comunicazione nazionali ed internazionali, come Italia.it, il portale ufficiale a cura di Enit. Inoltre grazie alle regate con formula stadium race e al race village si permetterà ad appassionati e addetti ai lavori di scoprire il dinamico mondo dei viaggi in mare".

L'Italia conta 285 porti e 2.090 accosti, per un totale di 488mila 600 metri. L'Italia meridionale (isole incluse) dispone del 64,6% dei porti italiani e il 48% degli accosti. In pre pandemia i movimenti in imbarco e sbarco di passeggeri nei porti italiani sono stati 67,5 milioni e gli imbarchi e gli sbarchi dai traghetti sfioravano quota 18 milioni (+3,2%) con i crocieristi a quota quasi 11,9 milioni (+10,2%).

Complessivamente l'Italia ha una dotazione di 162.455 posti barca di cui 67.983 nei porti turistici, 44.805 in approdo e 49.667 punti di ormeggio. L'offerta più numerosa è quella della Liguria (24.462), seguita dalla Sardegna (circa 20.028), dalla Sicilia (18.777) e dalla Toscana (18.092). Le unità da diporto nautico iscritte presso Uffici Marittimi e Uffici della Motorizzazione Civile sono in totale 95.611 di cui 18.296 in Liguria, 15.016 in Campania e 10.238 nel Lazio.

"Il contributo alla deconcentrazione stagionale del turismo nautico - spiega Garibaldi - è dato da una stagionalità all the year round, specialmente sul segmento lusso che ricerca destinazioni nuove e quindi out of the beaten track con un indotto economico allargato rispetto alle classiche destinazioni. La Sardegna è una delle regioni che più risponde ai nuovi trend portati avanti da Enit e incentrati su l'outdoor, gli ampi spazi e un turismo sostenibile che valorizza anche le località meno note".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna