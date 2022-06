Vela: Magic Carpet vince Armani Superyacht a Porto Cervo - Sardegna

(ANSA) - PORTO CERVO, 04 GIU - Si è conclusa con la vittoria sia di giornata che in classifica generale di Magic Carpet Cubed, la Giorgio Armani Superyacht Regatta 2022. A trionfare il Wallycento del socio dello Yacht Club Costa Smeralda, che ha organizzato l'evento, sir Lindsay Owen-Jones, come d'abitudine affiancato alla tattica da Jochen Schuemann. Tra i Multiscafi la vittoria finale va ad Allegra di Adrian Keller, con tattico Paul Larsen, che nella prova di oggi ha dovuto cedere il passo ad Higland Fling XVII di Lord Irvine Laidlaw.

Le condizioni meteo, con cielo coperto e vento instabile per direzione e intensità, hanno impegnato il Comitato di Regata che ha optato per un percorso in direzione Sud. La linea di partenza era posizionata davanti a Porto Cervo, da qui entrambe le divisioni sono andate a doppiare l'isola di Soffi per risalire fino al Passo delle Bisce dove era posto il traguardo. Il duello tra i multiscafi Allegra e Highland Fling XVII sembrava risolversi a favore della prima quando la scelta tattica di navigare vicino alla costa nell'approccio alla linea di arrivo ha permesso a Highland Fling di sopravanzare l'avversario sul traguardo per un solo secondo in tempo reale, divenuto 1 minuto e 5 secondi in tempo compensato.

Non è mancato l'agonismo neanche nella divisione Superyacht, con Magic Carpet Cubed chiamata a difendere la leadership provvisoria conquistata con la vittoria del primo giorno, ma il cui margine di vantaggio era stato successivamente eroso dagli inseguitori, Bullitt e Magic Blue che hanno chiuso nell'ordine sia la regata odierna che in classifica generale. I Traditional Superyacht Trophies offerti da Giorgio Armani sono andati nell'ordine a Inoui, Ribelle e Morgana. Il Southern Wind Trophy è stato consegnato dal rappresentante del cantiere, Andrea Micheli, al SW 100' Morgana. (ANSA).



