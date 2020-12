Veicoli abbandonati in strada a Cagliari, via alla rimozione: sanzioni da oltre 1000 euro

È proseguita anche nei giorni precedenti alle feste

l’attività di rimozione dei relitti sparsi in varie zone della città, da parte della Polizia Municipale.

Questa volta gli agenti della Sezione vigilanza Ambientale del Corpo hanno effettuato la rimozione con il carro attrezzi di numerosi veicoli di ingombranti dimensioni (roulotte, furgoni) e all’accertamento e sanzionamento dei proprietari con un verbale di 1.600 euro

. Altri veicoli sono stati rimossi dagli stessi proprietari avvisati preliminarmente dalla Municipale.

L’attività proseguirà anche dopo il periodo natalizio e chi dovesse avere relitti abbandonati nelle strade o negli spazi pubblici potrà adoperarsi per farli rimuovere evitando le pesanti sanzioni in caso di intervento della Polizia Municipale.

