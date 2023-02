Vedono i carabinieri e cambiano strada. Fermati, avevano cocaina, marijuana e seimila euro

Capoterra

Confermato in Tribunale l’arresto di due giovani

Alla vista di un’auto dei carabinieri hanno svoltato bruscamente, ma i militari insospettiti hanno raggiungo rapidamente la Bmw 320 su cui viaggiavano e li hanno sorpresi con cocaina, marijuana e contanti.

Per due giovani di Santadi, uno di 23 anni e l’altro di 31, è scattato l’arresto per detenzione di droga, in concorso, ai fini di spaccio.

Sono stati fermati in via Amendola, a Capoterra. Il più giovane aveva addosso 0,42 grammi di cocaina e 5,58 grammi di marijuana, l’altro invece aveva con sé 2,5 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e un borsello contenente 6.040 euro in banconote di piccolo taglio.

La perquisizione è stata quindi estesa alle abitazioni dei giovani, a Santadi. In una casa i carabinieri hanno trovato e sequestrato 460 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento della droga, nell’altra un bilancino di precisione e un involucro con due grammi di marijuana, altra droga, bilancini, denaro e materiale per il confezionamento.

Nell’udienza di oggi al Palazzo di giustizia di Cagliari i due arresti sono stati convalidati.

Lunedì, 6 febbraio 2023