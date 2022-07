Per richiedere informazioni ulteriori sulle modalità della visita e per prenotarsi, basterà contattare il numero della Pro loco terralbese 0783/84096 e l’indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Saranno visite a cadenza settimanale, gratuite o a offerta, in un giorno che verrà comunicato in anticipo dalla Pro loco.

I soci accoglieranno i visitatori dalle 19 alle 21, per una salita e sosta sulla sommità di Torrevecchia, con una vista del territorio circostante, che comprende la zona umida di Marceddì e il golfo di Oristano. Ci sarà anche tempo per una piccola sessione di birdwatching, utilizzando a turno il binocolo presente nella torre.

Da domani – venerdì 15 luglio – la Torrevecchia di Marceddì verrà riaperta al pubblico in un orario speciale, il tramonto. L’iniziativa, voluta fortemente dall’amministrazione comunale per rivalorizzare uno dei beni storici più importanti della piccola borgata di pescatori terralbese, è a cura dell’associazione Pro loco.

Fonte: Link Oristano

