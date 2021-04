Vecchi parabrezza nelle campagne di Marrubiu: carrozziere denunciato

I cristalli spaccati erano stati scaricati all’interno di un’area di rimboschimento di proprietà dell’Agenzia Laore, a “Masongiu”. Il carrozziere, che lavora in un centro dell’Alta Marmilla, rischia ora l’arresto da tre mesi a un anno o un’ammenda che va da 2.600 a 26.000 euro, se si tratta di rifiuti non pericolosi.

L’artigiano ha provveduto a ripulire l’area su richiesta della Forestale e ha poi conferito i rifiuti presso un centro autorizzato.

“Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti”, scrive in una nota la responsabile del Servizio forestale di Oristano, Tiziana Pinna, “si manifesta in tutta la sua gravità per le pesanti ripercussioni sull’ambiente, sulla salute delle persone, sulle attività produttive ed infine per i considerevoli costi di bonifica che ricadono sui comuni. Il Corpo forestale è sempre impegnato in prima linea, con un grande impiego di risorse umane e strumentali, per contribuire ad arginare il fenomeno”.

Mercoledì, 21 aprile 2021

