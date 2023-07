Vasto incendio nelle campagne di Villaspeciosa, fienile in cenere: "L'idiozia distrugge tutto"

Fiamme molto alte a Villaspeciosa, un vasto incendio è scoppiato nelle campagne del paese circondando, e mettendo in serio pericolo, anche molte pecore e altri animali. Si è reso necessario l’intervento di ben quattro elicotteri per avere ragione di fuoco e fumo. Le immagini che arrivano dal paese del Medio Campidano non lasciano spazio a interpretazioni differenti da quelle di paura e rabbia. Rabbia che traspare chiaramente anche dalle parole del sindaco speciosese, Gianluca Melis: “Il cielo che non vorresti vedere! Le immagini che non vorresti vedere. L’idiozia, forse l’interesse economico, riescono a distruggere quello che la natura e il sudore dell’uomo hanno creato”. E i danni sono ingenti: un fienile, di proprietà dell’allevatore Stefano Pili, è andato totalmente distrutto: “Con lui anche 250 balle di fieno messo a dimora”, avvisa il primo cittadino di Villaspeciosa.

“Mi rivolgo a tutti, colleghi, cittadini: organizziamoci e diamogli una mano!”.