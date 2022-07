Vasto incendio nella notte a Macchiareddu: il fumo invade la strada, paura per il transito di mezzi pesanti

Altri interventi per incendi di vegetazione e sterpaglie sono stati svolti nella notte nell'hinterland cagliaritano e nella provincia, a Settimo San Pietro, Maracalagonis, a Villasor e Santadi.

Cagliari, incendio di sterpaglie e vegetazione in località Macchiareddu. Il fumo ha invaso la sede stradale, i Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Intervento dei Vigili del Fuoco, alle 4 del mattino di oggi, per un incendio che ha interessato sterpaglie e alberi d’alto fusto a Macchiareddu. Il fumo e le fiamme si sono propagate anche sui bordi della carreggiata lungo via Delle Saline, la strada che collega anche la zona industriale, creando un pericolo per la viabilità stradale vista anche la frequenza di transito di automezzi pesanti. La sala operativa 115 del Comando ha inviato sul posto la squadra di pronto intervento “4A” del distaccamento cittadino con sede al porto di Cagliari che con un APS e un’automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio boschivo gli operatori hanno spento le fiamme e bonificato l’area dai focolai residui mettendo in sicurezza l’area e la sede stradale. L’intervento è terminato alle 5:30 inoltrate.