Vasto incendio devasta un fienile a Tula - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 10 DIC - I Vigili del fuoco di Ozieri sono impegnati dalla serata di ieri per spegnere un vasto incendio in un fienile a Tula, in loc. Conca e Casu.

Le fiamme hanno interessato due ali di un capannone con muri perimetrali di calcestruzzo, pilastri, travi in acciaio e tetto in lamiera. All'interno del magazzino oltre al fieno vi erano anche attrezzi agricoli. Sul posto sono presenti anche i Carabinieri. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna