Vasto incendio a Villacidro, le fiamme circondano le pale eoliche: paura per un canile

Vasto incendio nella zona industriale di Villacidro, uno dei tanti roghi che sta tenendo impegnate, in un sabato pomeriggio rovente, varie squadre die Vigili del fuoco e della Protezione Civile. Le fiamme sono divampate nella zona industriale e sono ben visibili da grande distanza. Circondate dal fuoco alcune pale eoliche e l’impianto di smaltimento di rifiuti della Villaservice. Il fuoco si è anche sviluppato intorno al canile comunale. Come fanno sapere i titolari della struttura, “molti focolai sono stati spenti ma purtroppo il vento li ha nuovamente alimentati”. In azione, per domare le fiamme, anche un Canadair e due elicotteri.