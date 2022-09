Vasto incendio a Selargius, in fiamme auto e rifiuti: ferito un uomo

Selargius, vasto incendio di masserizie si propaga ad automezzi e materiali vari, i Vigili del Fuoco evitano la propagazione delle fiamme ad una struttura vicina.

I Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari stanno intervenendo dalle 2 di questa notte con varie squadre in un’area rurale delle campagne di Selargius, strada comunale bi’e Mesu in località Terr’e Teula, per un vasto incendio che ha coinvolto masserizie e materiali vari depositati all’interno di un terreno privato propagandosi anche ad alcuni automezzi.

Numerose le segnalazioni giunte al numero di emergenza 115 dagli automobilisti che transitavano tra la statale 554 e la 387.

La sala operativa ha tempestivamente inviato sul posto due squadre di pronto intervento della sede centrale di viale Guglielmo Marconi, supportate da due autobotti e un’autocisterna kilolitrica con 25.000 litri d’acqua proveniente dal distaccamento aereoportuale dei Vigili del Fuoco di Elmas per il rifornimento idrico delle autopompe impegnate nelle operazioni di spegnimento e un automezzo per il ricambio degli autorespiratori.

I vigili del fuoco hanno evitato la propagazione delle fiamme ad una struttura abitativa occupata da due persone. Durante le operazioni di spegnimento sono state localizzate e messe in sicurezza anche alcune bombole di GPL.

Un uomo lievemente ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale dai sanitari inviati sul posto dal 118.

Al momento sono in corso le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza per lo spegnimento degli ultimi focolai residui.

Al termine delle operazioni i Vigili del Fuoco daranno il via agli accertamenti per stabilire le cause del rogo.