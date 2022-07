I Vigili del fuoco del Comando di Cagliari dalle 15:30 circa sono impegnati, con due squadre e due mezzi di supporto ABP (Auto Botte Pompa), nella zona agricola del comune di San sperate per un vasto incendio di vegetazione.

Salvate alcune abitazioni, tre quelle più minacciate dalle fiamme. Seriamente danneggiato un capanno attrezzi adiacente a una di queste.

Sul posto il funzionario di Guardia VVF a coordinare le varie squadre in campo impegnate nelle operazioni di spegnimento, Volontari della protezione civile Forestali regionali.

Presente anche il servizio sanitario regionale che ha visitato alcune persone coinvolte dal fumo.

