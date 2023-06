Variante ferroviaria di Bauladu, RFI aggiudica la gara da 82 milioni di euro

Cagliari

L’intervento è essenziale per ridurre i tempi di viaggio da e per il nord Sardegna

Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, ha aggiudicato oggi a a Manelli Impresa la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di velocizzazione della linea San Gavino – Sassari – Olbia con la variante di Bauladu.

La gara ha un valore oltre 82 milioni di euro, finanziati anche con il Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC).

Il progetto consiste nella realizzazione di una nuova linea ferroviaria in variante a Bauladu con una lunghezza di circa 8,5 chilometri (di cui 3,8 in galleria naturale) e rappresenta la prima tappa per la velocizzazione della linea San Gavino – Sassari – Olbia: consentirà un incremento di velocità massima fino a 160 km/h.

L’aggiudicazione odierna, che rappresenta il risultato del lavoro sinergico tra Rete Ferroviaria Italiana, Regione Sardegna e le amministrazioni comunali coinvolte, si inserisce nel più ampio programma di investimenti avviati da RFI per la velocizzazione e il potenziamento della dorsale Cagliari – Olbia/Sassari.

L’obiettivo è garantire condizioni infrastrutturali per un modello di offerta con servizi Cagliari – Sassari e Cagliari – Olbia cadenzati ogni 120’, coerentemente con gli impegni sottoscritti a maggio 2020 tra Regione Sardegna e RFI, nell’ambito dell’Accordo quadro per i servizi ferroviari TPL.

