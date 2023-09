Vanno a casa per arrestarlo e scoprono che aveva un piccolo deposito di droga

Cronaca Giovane rinchiuso in carcere

Cagliari

Sono andati a casa sua per arrestarlo, ma hanno scoperto che in casa sua c’era una centrale di spaccio della droga. Da qui la nuova accusa a carico di un giovane di 21 anni per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’altro pomeriggio a Cagliari, gli agenti della Sezione Falchi della Squadra Mobile cagliaritana, hanno raggiunto in via Laghi Masuri, l’abitazione del giovane.

Gli agenti dovevano portarlo in carcere su disposizione del giudice perché indagato nell’ambito di una vicenda dello scorso 13 agosto: con altre persone, aveva fatto fuggire con la sua auto, un uomo arrestato in flagranza di reato di resistenza dagli agenti della Polizia Locale del Comune di Cagliari.

Durante le operazioni di arresto, però, il giovane ha tentato di disfarsi di alcuni involucri contenenti sostanza stupefacente, lanciandoli dalla finestra.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito il rinvenimento di una somma di denaro contante per 2.830,00 euro, di diverso materiale idoneo alla pesatura ed al confezionamento, nonché di altro stupefacente: in tutto 2,39 grammi di cocaina, 16,21 grammi di eroina, 1,95 grammi di marijuana.

Domenica, 17 settembre 2023

