Oristano

La polizia locale cerca indizi nelle registrazioni della videosorveglianza

Nuova ondata di danneggiamenti delle opere in ceramica installate nel centro storico di Oristano. Nella notte i vandali sono entrati in azione in piazza Roma e hanno spaccato uno dei vasi di ceramica posto tra gli incroci con via e vico Tirso, e alcuni fiori – sempre in ceramica – all’angolo tra piazza Roma e via Tharros.

Stamane la polizia locale ha effettuato i rilievi. I vigili hanno a disposizione le registrazioni delle telecamere di sorveglianza installate in vari punti di piazza Roma. La speranza è che grazie ai filmati si riesca a individuare l’autore o gli autori degli atti vandalici.

Ceramiche danneggiate in piazza Roma

Lo scorso fine settimana erano state danneggiate anche le ceramiche di via Sant’Antonio. In quel punto non sono però presenti telecamere. L’unico dispositivo di videosorveglianza attivo nei paraggi si trova in via Cagliari. Le opere sono però coperte dalle antiche mura e in parte da un albero. Le indagini della polizia locale non potranno quindi avvalersi di alcun aiuto video.