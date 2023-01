Al calar della sera la stazione ferroviaria del centro del Medio Campidano diventa territorio di ragazzi incivili che, da tempo, si dilettano a sfasciare la sala d’attesa, a colpire le macchine in sosta nel parcheggio antistante e a creare disturbo nel sottopassaggio pedonale. Un fatto risaputo e segnalato più volte dai viaggiatori, e non solo, che, stanchi della situazione affidano le lamentele anche attraverso i social postando le immagini degli ultimi scempi compiuti. Per accedere alla sala bisogna ingegnarsi: porte e maniglie sono pressoché inutilizzabili. La biglietteria automatica è una eccezione quando è funzionante e i muri, da bianchi, sono diventati scuri poiché presi volontariamente a calci. Insomma una situazione insostenibile che necessita un intervento immediato affinché la stazione ferroviaria possa essere funzionale e sicura.

Signor Sindaco mandi qualcuno a identificarli, non è possibile che la maggioranza della popolazione rispettosa sia sotto scacco di questa gente solo perché non ci sono controlli” scrive un residente nella pagina facebook dedicata al parse.

