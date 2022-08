Blitz dei vandali nella sede della Prociv di Quartu Sant’Elena, in via Brigata Sassari. La notte tra il 14 e il 15 agosto qualcuno è entrato nella struttura dell’associazione di volontariato e di protezione civile e, dopo aver messo a soqquadro gli uffici, ha distrutto tutti i mezzi utilizzati dall’associazione. A finire nel mirino dei delinquenti, addirittura, anche le ambulanze. Il fatto è stato raccontato pubblicamente dal consigliere comunale sardista Tonio Pani, che si è già messo in contatto con i volontari per esprimere la massima solidarietà. Non si sa se l’azione di devastazione sia stata ripresa da meno da qualche telecamera, ciò che è sicuro è che i danni sono ingenti, si parla di decine di migliaia di euro.

