Vandali scatenati a Maracalagonis, la sindaca: “Costretti a chiudere il parco per colpa di alcuni incivili”

“Per colpa di alcuni incivili saremo costretti a chiudere il parco”. L’annuncio disperato è della sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda dopo il raid vandalico nell’area verde del fine settimana. Nello spazio comunale aveva recentemente aperto il Palma Cafe Park. Ma “è bastata l’inciviltà di pochi vandali per interrompere, temporaneamente, il sogno. A causa di alcuni incivili che non utilizzano correttamente i servizi e basterebbe spiegarlo con dialogo, perché i nostri sono ragazzi molto intelligenti e predisposti al confronto, saremo costretti ad intervenire nuovamente sprecando risorse pubbliche e forse chiuderemo il Parco”, scrive la prima cittadina.

“Per gli “zozzoni” invece vi chiedo: ma come possiamo lamentarci della sporcizia e poi ridurre i luoghi pubblici in condizioni pessime?”, aggiunge, “si chiede di ad aumentare i servizi, di incrementare le giornate di raccolta straordinaria come stiamo facendo, organizzare maggiori attività di controllo e repressione anche attraverso l’ausilio di sistemi di videosorveglianza e poi tutti a fare lezioni di senso civico e corretto comportamento della cittadinanza e poi sul fronte a casa nostra non contrastiamo il degrado e garantiamo maggiore decoro?

Prenderemo opportuni provvedimenti domani con il gestore, i servizi sociali, e le forze dell’ordine perché sia garantito rispetto per chi frequenta questi luoghi e rispetto del decoro in genere e sia garantita la collaborazione tra genitori e istituzioni.