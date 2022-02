Nella notte di ieri, squadre dei Vigili del Fuoco del Comando, sono intervenute nella notte a Cagliari e Sestu per diversi interventi d’incendio di auto. Il primo intervento intorno alle 23 in via Dante a Sestu, per il rogo di un’autovettura in sosta, sul posto la squadra di pronto intervento “1A” per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Un altro intervento poco prima della mezzanotte in via Castelli per un’autovettura in fiamme, sul posto la squadra di pronto intervento “4A” del distaccamento cittadino con sede al porto di Cagliari, dove gli operatori hanno spento le fiamme evitando il coinvolgimento ad altri veicoli in sosta, si è provveduto alla messa in sicurezza dell’area.

Un altro intervento all’alba di oggi dopo le 5 in via Su Planu a Cagliari per un’autovettura in sosta nel parcheggio condominiale del piano pilotis di una palazzina, dove le fiamme per irraggiamento hanno danneggiato la struttura, due auto e uno scooter in sosta.

Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza i Vigili del Fuoco per tutti gli interventi effettuati hanno avviato gli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause, in fase di accertamento.

Non risultano persone coinvolte.

L'articolo Vandali scatenati a Cagliari e Sestu, auto in fiamme a Tuvumannue a Su Planu proviene da Casteddu On line.