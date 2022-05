Quanto mesi fa denunciai la orribile tag graffito apparsa sulle mura del Bastione definendo l’autore un infame. Nell’ambiente dei writers, chi pasticcia i monumenti viene considerato tale. Purtroppo, a fianco ne è apparsa un altra, un altro sfregio ad uno dei monumenti più visitati della città di Cagliari. Un monumento, quello del Bastione di Saint Remy, completamente abbandonato dall’attuale amministrazione comunale. Ormai è in condizioni pietose, plexyglass pasticciati, sedute completamente vandalizzate, pavimentazione sudicia, ascensori guasti e soprattutto nessun controllo. Una vergogna per uno dei punti più caratteristici e più suggestivi della città da dove è possibile osservare uno dei panorami considerati dai turisti e non, tra i più belli d’Europa.

