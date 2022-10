Valzer nella giunta Truzzu. Porte girevoli nell’esecutivo cagliaritano, dove il sindaco è impegnato a trovare gli equilibri indispensabili a mandare avanti l’attività politica. Fuori l’assessore allo Sport Andrea Floris, non più riconosciuto dal gruppo “Solinas presidente”, ex Udc e dentro una donna.

Floris, oggi in aula, non avrebbe trovato in consiglio comunale persone disposte a sostenerlo e il sindaco deve trovare una sintesi. Il nome che circola, tra conferme e smentite, per la sostituzione di Floris è quello di Elisa Pinna, capo di gabinetto dell’assessore regionale all’Istruzione Andrea Biancareddu, fino qualche tempo vicinissima al leader dell’Udc, recentemente scomparso, Giorgio Oppi. La Pinna si sarebbe avvicinata, e addirittura secondo i bene informati si sarebbe impegnata per lui nell’ultima campagna elettorale, al consigliere regionale Psd’Az Nanni Lancioni (uomo di fiducia del Governatore e punto di riferimento in regione del gruppo “Solinas presidente” del Comune di Cagliari), nell’ambito di un accordo che quest’ultimo avrebbe stretto con l’esponente dell’Udc Nello Cappai.

Truzzu a breve dovrebbe revocare le deleghe a Floris, sempre che quest’ultimo non decida di anticipare il primo cittadino e rassegnare le dimissioni.

