Valorizzare la capra allevata in Sardegna: nasce un Comitato promotore a Tramatza

Tramatza

Monica Pisanu di Arbus eletta presidente del Copcas

Si è costituito ieri a Tramatza il Copcas, Comitato promotore per la valorizzazione della capra allevata in Sardegna, su iniziativa del Centro Studi Agricoli. Come presidente è stata eletta Monica Pisanu, 48 anni, titolare di un allevamento caprino ad Arbus. Fanno parte del direttivo, composto da 15 allevatori provenienti da tutti i territori dell’isola, Giuseppe Ena di Mores, Pietro Scanu di Ozieri, Gavino Sanna di Porto Torres, Giuseppe Salvatore Muzzu di Sassari Nurra, Antonio Gavino Niedda di Nughedu San Nicolò, Carmelo Carrai di Bono, Gianni Pippere di Siniscola, Gian Luigi Schirru di Siniscola, Andrea Dessì di Arbus, Marcello Pintus di Sant’Andrea Frius, Giovanni Matteo Ortu di Orotelli, Andrea Todde di Gesturi, Davide Melis di San Basilio e Roberto Serra di Sant’Andrea Frius. Il supporto organizzativo e operativo è stato garantito da Tore Piana con il Centro Studi Agricoli Sardegna.

Numerosi allevatori di capre provenienti da tutta la Sardegna si sono riuniti ieri nei locali dell’Anfora. L’incontro, iniziato alle 10.30 e terminato alle 13, ha visto una partecipata discussione sui maggiori problemi che il comparto sta attraversando. Si è discusso del prezzo del latte di capra, pagato tra i 0,95 centesimi litro a un massimo di 1,15 euro litro: importo che viene considerato non remunerativo da tutti gli allevatori e addirittura inferiore ai costi.

Si è discusso sulle razze presenti e allevate in Sardegna, delle modalità di allevamento, da quello in stalla a quello semi brado a quello brado, con le capre che pascolano liberamente fra colline e boschi. Ma si è parlato anche della necessità di valorizzare le carni caprine, sia il capretto che la capra adulta, con l’ipotesi di creare una Igp capretto sardo, e della necessità di intraprendere iniziative per la valorizzazione di formaggi caprini freschi o a pasta dura, così come il caglio di capretto da consumare per l’alimentazione umana, considerato una prelibatezza.

“Oggi in Sardegna si producono dai 18 ai 21 milioni di litri di latte caprino”, ha sottolineato Tore Piana, “che viene quasi interamente venduto a caseifici industriali e a poche cooperative per essere trasformato in formaggi. La Sardegna detiene il primato in Italia per capi caprini allevati: secondo i dati ufficiali della banca dati nazionale, sono 281.434”.

Da qui la necessità di costituire il Comitato promotore per la valorizzazione della capra allevata in Sardegna, che dovrà raccogliere le adesioni di tutti gli allevatori di capre, per arrivare entro breve alla costituzione di un’associazione registrata, mediante un’assemblea plenaria di tutti gli aderenti. In quell’occasione si approverà lo statuto e si eleggerà il direttivo. Fra i primi passi del Copcas, quello di chiedere un incontro nei prossimi giorni all’assessora regionale dell’Agricoltura Valeria Satta, per spiegare le difficoltà del comparto e chiedere la convocazione di un tavolo sul latte caprino, per discutere il prezzo della prossima stagione.

Sono previste le richieste di incontri con i Servizi sanitari veterinari e con l’Agenzia Agris su temi come le malattie della capra, le macellazioni aziendali a scopi familiari e – per quanto riguarda la ricerca sulle razze – in particolare sulle cellule somatiche del latte di capra.

Venerdì, 29 settembre 2023