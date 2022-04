Ieri a Vallermosa, a conclusione di accurate indagini intraprese a seguito della querela presentata da un 73enne del luogo, pensionato e incensurato, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per frode informatica una 66enne cubana, residente a Roma, disoccupata. La donna era riuscita mediante artifici informatici ad accedere alla “home banking” del conto corrente postale del denunciante, dal quale aveva eseguito a suo nome e a proprio vantaggio, in particolare verso la propria carta prepagata Postepay Evolution, un bonifico istantaneo della somma di 7215 euro. I militari sono pervenuti all’identificazione della donna mediante la collaborazione dell’amministrazione delle Poste Italiane e della società bancaria presso la quale la vittima ha il conto. S’ignora al momento come tale operazione sia stata è possibile e come la truffatrice abbia potuto venire in possesso delle credenziali dell’uomo.

L'articolo Vallermosa, entra nel conto postale della vittima e ruba oltre 7mila euro proviene da Casteddu On line.