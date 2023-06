Valerio Scanu si sposa con Luigi Calcara, il "sì dell'artista sardo il 7 settembre: "Data dedicata a mio papà"

Valerio Scanu si sposa il prossimo sette settembre: “Una data in ricordo di mio padre, morto di Covid proprio il 7 settembre di 3 anni fa”. Il suo lui è il 32enne siciliano Luigi Calcara, laureato in Ingegneria elettronica alla Sapienza di Roma e insegnante nella Capitale. Il cantante sardo, vincitore del Festival di Sanremo nel 2010 con il brano “Per tutte le volte che” si unirà civilmente e il rito sarà celebrato a Roma. La proposta di matrimonio era stata fatta dal cantante lo scorso novembre nel più classico dei modi, in ginocchio e con l’anello tra le mani, durante il compleanno di Calcara. La coppia si era conosciuta su Instagram, quando l’ingegnere aveva commentato una foto del cantante sui social.

Da lì è scattata la scintilla che ha portato i due a volersi giurare amore eterno dopo una relazione di circa tre anni. Scelto il luogo del ricevimento, riservato ma sempre a Roma e i nomi dei testimoni: i fratelli di entrambi e le loro migliori amiche.