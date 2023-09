Valerio Scanu si è sposato con Luigi Calcara, matrimonio speciale con serenata per il cantante sardo

Valerio Scanu e Luigi Caldara si sono sposati. L’artista sardo ed ex cantante di Amici ha detto “sì” in Campidoglio a Roma al suo Luigi Calcara. La data delle nozze era nota già da mesi: il 7 settembre, giornata particolarmente simbolica per Scanu. Proprio il 7 settembre, infatti, sarebbe stato il compleanno del padre. L’uomo è scomparso nel 2020 a causa di complicazioni legate al Covid e Valerio Scanu ha voluto onorarlo e omaggiarlo scegliendo questa giornata come data del proprio matrimonio. Scanu, intanto, nella vita continua a darsi da fare: attualmente è praticante avvocato. E l’uomo col quale si è sposato, siciliano, è un ingegnere e ha una cattedra al al dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica all’università La Sapienza di Roma.

Sono numerose le foto del matrimonio con Scanu pubblicate dagli invitati e dallo stesso artista sardo sui principali social. E c’è anche un retroscena molto romantico: ieri sera, infatti, Luigi Calcara ha dedicato al suo futuro marito una serenata.