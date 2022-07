Valerio Scanu, cantante sardo diventato famoso soprattutto dopo la vittoria del Festival di Sanremo nel 2010, si è laureato in Giurisprudenza. È lui a darne notizia con un post, molto gioioso, su Facebook: “A babbo e mamma, alla mia famiglia e ai miei affetti, a chi ha sempre creduto in me”. La coroncina d’alloro l’ha conquistata all’università telematica Giustino Fortunato di Benevento, una scelta che gli ha consentito di continuare a lavorare come cantante e studiare. Scanu ce l’ha fatta con una tesi sul tema della vulnerabilità. La decisione di riprendere gli studi era arrivata nel 2018, come aveva raccontato Scanu in un’intervista, ed era seguìta a una denuncia per diffamazione che aveva spinto l’artista a occuparsi personalmente della materia, quindi a inscriversi all’università.

